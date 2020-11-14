Зеленский после заражения коронавирусом чувствует себя хорошо

Президент Украины Владимир Зеленский, который ранее заразился коронавирусом, заявил, что продолжает работать дистанционно, находясь на самоизоляции, и чувствует себя достаточно хорошо. Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины в Telegram.

Кроме того, президент назвал фейком утверждения о том, что его лечение в киевской больнице «Феофания» стоит «миллионы гривен в день».

«Конечно, всё это бред, я нахожусь в больнице на общих условиях, как и все другие пациенты», — сказал Зеленский.

Как сообщалось, правительство Украины объявило о введении в стране «карантина выходного дня» с 14 по 30 ноября. По новым требованиям, на выходных в республике будет разрешено работать только продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и финучреждениям. Остальные компании и учреждения, в том числе предприятия общепита, должны быть закрыты.

По последним данным, коронавирусом на Украине с начала пандемии заразились 489 808 человек, летальных случаев – 8 947.

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