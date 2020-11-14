И.о. президента Киргизии сложил полномочия ради участия в выборах президента

И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров сложил президентские и парламентские полномочия ради участия в выборах главы государства, которые состоятся 10 января. Как сообщает РИА «Новости», соответствующее заявление распространила пресс-служба президента.

«Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Кыргызской Республики и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах», — говорится в заявлении.

5 октября в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. 9 октября беспорядки в Бишкеке возобновились. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Полномочия главы государства перешли к Жапарову. Досрочные президентские выборы в Киргизии должны состояться 10 января 2021 года.

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