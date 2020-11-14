Протестующие в Алма-Ате призвали бойкотировать выборы

Участники согласованного митинга призвали бойкотировать предстоящие парламентские выборы, которые должны пройти 10 января. Об этом пишет «Интерфакс».

По словам протестующих, действующее законодательство ограничивает права граждан избирать и быть избранными, потому что «создан такой барьер, как право быть избранным только по партийным спискам». Из-за этого 11 миллионов беспартийных граждан не могут избираться, что составляет около 90% всего совершеннолетнего населения.

Оппозиционеры также потребовали кредитной амнистии и недопущения передачи земель в аренду иностранцам.

Митинг на площади Валиханова организовала незарегистрированная оппозиционная Демократическая партия Казахстана. На протест вышли несколько десятков человек, они держали флаги Казахстана, плакаты и портреты активистов.

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