США обвинили РФ в «поверхностной поддержке» сирийских беженцев

Госдеп США назвал конференцию по беженцам в Дамаске как «поверхностную поддержку» и «трюк», заявил заместитель официального представителя американского госдепартамента Кейл Браун. Об этом сообщает РИА «Новости».

В его заявлении отмечается, что Вашингтон не считает, что Международная конференция по возвращению беженцев в Дамаске была «достойной доверия попыткой создать условия, необходимые для добровольного и безопасного возвращения беженцев в Сирию».

«Отсутствие поддержки этой конференции за пределами узкой группы союзников режима демонстрирует, что мир принимает эти трюки за то, чем они являются – не более чем игрой на публику», — сказано в сообщении.

Мероприятие прошло 11-12 ноября. На конференции было заявлено участие делегаций из 27 стран и представителей 12 международных организаций. ООН была наблюдателем. В качестве наблюдателя на форуме присутствовал представитель ООН. В российскую делегацию вошли специалисты свыше 30 министерств и ведомств. США отказались участвовать в конференции.