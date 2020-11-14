На саммите ВАС США будут представлены советником Трампа

Советник американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен будет представлять США на Восточноазиатском саммите (ВАС), который пройдет 14 ноября в Ханое, передает пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп назначил Роберта О'Брайена своим специальным посланником на саммите», — указано в сообщении.

Как отмечается, советник действующего главы Белого дома подтвердит приверженность Вашингтона процветанию и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

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