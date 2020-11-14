Лукашенко предложил оставить в Минске переговорную площадку по Донбассу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил мнение, что нужно сохранить Минск как переговорную площадку контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, передает телеканал ОНТ.
«Послушайте, а где вы найдете лучшую площадку? В Нур-Султан полетите? Далеко. Непонятно зачем. Но это возможно, но, наверное, не очень удобно. А здесь — треугольник Киев--Москва--Минск. Час — и вы здесь, переговорили, разлетелись», — сказал Лукашенко журналистам.
Белорусский лидер также заявил, что если участники контактной группы не желают приезжать в Минске, то и «не надо».
Лукашенко также считает, что в Минске возможно обсуждение не только украинской повестки, но и актуальных вопросов трехсторонних взаимоотношений Белоруссии, России и Украины.
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