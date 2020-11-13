СК приостановил проверку по делу Тарайковского

Управление Следственного комитета по Минску приостановило проверку по делу Александра Тарайковского, погибшего на протестах. Об этом пишет TUT.by со ссылкой на адвоката Альвину Мингазову.

«Следственный комитет ссылается на ст. 173−3 УПК Беларуси. Согласно этой статье, проверка может быть приостановлена на основании неполучения ответа на международный запрос; неполучения результатов экспертизы либо проверки финансово-хозяйственной деятельности», — рассказала адвокат.

Согласно законодательству, проверка может быть приостановлена на три месяца. Адвокат намерена обратиться за разъяснениями о причине приостановки.

Ранее МВД Белоруссии заявляло, что Тарайковский пытался бросить взрывное устройство в ОМОН на улице Притыцкого, но оно разорвалось у него в руке. Однако по данным TUT.by, в свидетельстве о смерти мужчины указано, что он получил открытую рану грудной клетки и скончался от потери крови.

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