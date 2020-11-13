Лукашенко пообещал, что его сыновья не будут приемниками на посту президента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что его сыновья не будут приемниками на посту главы государства. Об этом он заявил в интервью СМИ ряда стран ближнего зарубежья, фрагменты из которого показал телеканал «Россия-1».

«Ни один мой сын не будет после меня президентом. Ни один!» — сказал белорусский лидер.

Кроме того, он заверил, что не будет находиться на своем посту 5 лет, согласно запланированной конституционной реформе.

Лукашенко также пообещал, что не будет подбирать себе приемника на должность президента. Это место займет тот, кого выберут граждане Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил, что гарантирует новые выборы главы государства, когда белорусский народ примет решение об их необходимости.

Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.