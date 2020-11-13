Москва ведет переговоры о присутствии структур ООН в Карабахе

Министр иностранных дел РФ Сергей Ларов заявил, что Москва в настоящее время ведет переговоры с Ереваном и Баку о возможности присутствия в Карабахе представителей различных структур ООН, передает ТАСС.

«Сейчас мы в контактах с нашими армянскими и азербайджанскими коллегами по просьбе ооновских структур договариваемся о том, чтобы они смогли развернуть свое присутствие непосредственно в Нагорном Карабахе», — сказал Лавров.

Он пояснил, что речь идет об управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев, управлении по координации гуманитарных вопросов ООН и представителях программы развития ООН.

Позиция Азербайджана и Армении по вопросу присутствия этих структур пока неизвестна.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские военные были направлены в регион с миротворческой миссией.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР будет возвращен под контроль Азербайджана до 20 ноября. До 15 ноября Армения передает Кельбаджарский район, а к 1 декабря — Лачинский район.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Турция отвергла претензии ООН по использованию наемников в Карабахе

— В центре Еревана собрались протестующие, требующие отставки Пашиняна

— Президент НКР встретился с российскими миротворцами