В Берлине заявили о приверженности Договору по открытому небу

Власти Германии намерены соблюдать Договор по открытому небу и не планируют делиться полученными данными с третьими странами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МИД ФРГ.

«Неразглашение данных, полученных по договору, третьим странам оговорено в Договоре об открытом небе. Федеральное правительство придерживается буквы и духа Договора об открытом небе», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, правительство ФРГ уже проинформировало Москву о своем желании сохранить договор.

Накануне свою приверженность договору подтвердил также МИД Великобритании.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет требовать от европейских стран гарантий, что они не будут передавать США данные о полетах над российскими базами, а также предоставят возможность ВКС РФ свободно летать над американскими базами на континенте.

Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из ДОН в мае 2020 года, обвинив РФ в нарушении его отдельных положений. Соглашение позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.

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