Портал «Медиаметрикс» опубликовал рейтинг по упоминаемости в сюжетах на телевидении среди российских политиков.

В топ-3 политиков вошли президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и депутат Госдумы, член комитета по аграрным вопросам Александр Жупиков.

Согласно опубликованной месячной статистике, он появлялся в эфирах «Первого канала», «Москвы 24» и НТВ чаще главы МИД России Сергея Лаврова, а также главы Минобороны России Сергея Шойгу.

По данным издания «Знак», причиной такого необычного распределения мест в рейтинге стал недочет в работе системы распознавания лиц, которая определяет Жупикова в сюжетах, где появляется российский актер Гоша Куценко.

Там также добавили, что алгоритм определяет депутата в сериале «Скорая помощь» и в передаче «Новые правила свиданий». СМИ уточняет, что чаще всего система распознает Жупикова на тех кадрах, где Куценко прикрывает веки.

Александр Жупиков с 2016 года является депутатом Госдумы от Тамбовской области. За это время он ни разу не выступал в парламенте.