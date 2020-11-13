В Берлине считают неоправданными санкции РФ против немецких и французских чиновников

Берлин считает неоправданными ответные санкции России в отношении немецких и французских чиновников. Об этом заявил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, передает «Интерфакс».

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что кабмин принял к сведению заявления Москвы о санкциях, которые будут приняты в связи с делом блогера Алексея Навального, в предположительном отравлении которого Европа обвиняет РФ.

По словам Зайберта, вместо того чтобы расследовать дело россиянина, глава МИД РФ объявляет о намерении наложить санкции на чиновников других государств.

«Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным», — сказал германский политик.

Он отметил, что этот шаг переносит проблему отравления Навального из международного поля в сферу двусторонних российско-германских и российско-французских отношений.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже подготовила зеркальные ответные санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Алексеем Навальным.

До этого Евросоюз ввел санкции против россиян из-за ситуации с Навальным. В санкционный список, в частности, вошли директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин.

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