В Кремле назвали жестким задержание мэра Томска

Пресс-секретарь президента России прокомментировал задержание мэра Томска Ивана Кляйна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

«Я не знаю всю тяжесть подозрений в отношении мэра Томска. Но мы действительно обратили внимание, что достаточно жестко было, прямо во время мероприятия. Наверное, это связано с тяжестью вменяемых ему подозрений. Но деталями мы не располагаем», — сказал Песков.

Кляйн был задержан 13 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по подозрению в превышении должностных полномочий.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Как задерживали мэра Томска Иван Кляйна

— На мэра Томска завели уголовное дело

— СК показал момент задержания мэра Томска