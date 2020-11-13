Саркисян заявил, что для определения статуса Карабаха необходим минский процесс

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что трехстороннее соглашение по Нагорному Карабаху не определяет его окончательный статус и нужно вернуться к минскому процессу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нужно быстро сделать все, чтобы вернуться к минскому процессу при сопредседательстве Франции, США и России, которому дан мандат на решение окончательного статуса Арцаха (самоназ. Карабаха)», — сказал глава республики.

Он отметил, что трехстороннее соглашение не определяет окончательный статус Карабаха.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

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