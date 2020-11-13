Песков отказался оценивать общественную реакцию на завершение войны в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать общественную реакцию в Армении и Азербайджане на способ завершения конфликта в Карабахе.

«Я не имею права каким-то образом комментировать ни общественную реакцию в Азербайджане, ни общественную реакцию в Армении», — сказал Песков в интервью телеканалу RT.

По его словам, в текущей ситуации Москва может лишь отдать должное «политической мудрости» Еревана и Баку в их намерении прекратить конфликт.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Часть армянских граждан восприняли подписание договора как акт капитуляции, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район НКР возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения также передает Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район.

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