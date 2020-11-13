Суд в Пенсильвании удовлетворил иск штаба Трампа о подсчете голосов

Апелляционный суд Пенсильвании удовлетворил иск штаба действующего президента США Дональда Трампа, запретив округам штата включать в окончательные итоги голосования на президентских выборах часть поступивших по почте бюллетеней. Об этом сообщает Philadelphia Inquirer.

Так, отбракованы бюллетени, поступившие по почте от избирателей, которые не предоставили требуемые удостоверения личности до 9 ноября, указано в сообщении.

По закону штата Пенсильвания, избиратели, голосующие по почте, должны подтвердить подлинностью бюллетеней и предоставить удостоверение личности в течение шести дней после дня голосования, то есть до 9 ноября. При этом госсекретарь штата Кэти Буквар продлила этот срок до 12 ноября.

Суд постановил, что Буквар не имела полномочий принимать такое решение, указано в сообщении. При этом отмечается, что ни один из бюллетеней, на которые влияет решение суда, не был включен в окончательный подсчет результатов голосования.

По данным Fox News, в Пенсильвании лидирует кандидат от демократов Джо Байден.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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