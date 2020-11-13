Власти США не выявили нарушений при подсчете голосов на выборах

При подсчете голосов на президентских выборах в США, прошедших 3 ноября, не выявлено нарушений. Об этом сообщается на сайте американского агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры, созданного на базе министерства внутренней безопасности США.

«Нет никаких доказательств того, что голоса при подсчете были потеряны, удалены, изменены, или того, что избирательная система была скомпрометирована каким-либо другим образом», — указано в заявлении.

При этом в релизе подчеркивается, что многие штаты, в которых разрыв между кандидатами незначителен, проводят пересчет голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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