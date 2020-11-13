Санду назвала темы для обсуждения с Путиным

Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду заявила о намерении вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и главами других стран на основе интересов Молдавии. Ее словам приводит ТАСС.

Санду рассказала, что в случае избрания главой государства проведет встречи с лидерами Румынии, Украины и России. В частности, с главой России Владимиром Путиным политик намерена обсудить расширение молдавского экспорта и иные важные для ее страны проблемы.

По словам Санду, у нее нет «скрытых повесток» и она не намерена просить о чем-то персонально для себя.

1 ноября в Молдавии прошел первый тур президентских выборов. По данным ЦИК после обработки 100% бюллетеней, экс-премьер Молдавии Майя Санду победила в первом туре выборов президента с 36,16% голосов, она обошла действующего президента Игоря Додона, у которого 32,61% голосов. Второй тур выборов назначен на 15 ноября.

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