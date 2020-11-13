Зеленский пообещал ежедневно рассказывать о новостях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский будет лично ежедневно рассказывать о новостях в стране. Об этом он сообщил в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале главы государства.

Зеленский отметил, что у него нет «своих» телеканалов и средств массовой информации, поэтому он принял решение рассказывать о новостях самостоятельно.

«Я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня без посредников, без манипуляций и самое главное – без вранья», – подчеркнул украинский лидер.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом нового типа. В настоящее время он госпитализирован, продолжает работать в дистанционном формате.

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