В Баку считают, что присутствие Турции на Южном Кавказе никого не должно пугать

Присутствие Турции на Южном Кавказе никого не должно пугать, в регионе сложилась новая геополитическая конфигурация — Азербайджан, Турция, Россия, Иран. Такое мнение выразил азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы, передает РИА «Новости».

Он назвал Турцию братской для Азербайджана страной и союзником.

«Сегодня на Южном Кавказе складывается новая геополитическая ситуация. Турция де-факто участвует в этом процессе», — сказал дипломат.

Он отметил, что Тегеран поддержал территориальную целостность Азербайджана.

«На Южном Кавказе - Россия, Турция, Иран, Азербайджан», это уже конфигурация, которая есть на сегодняшний день. Поэтому присутствие Турции никого не должно пугать», — отметил азербайджанский посол.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в карабахском регионе, они будут принимать участие в «совместной миротворческой миссии». Подобные утверждения российская сторона ни раз опровергала.

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