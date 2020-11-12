Азербайджан готов предоставить культурную автономию армянам в Карабахе

Азербайджан готов предоставить культурную автономию проживающим в Нагорном Карабахе армянам. Об этом заявил посол республики в РФ Полад Бюльбюль Оглы, передает РИА «Новости».

«Никакого статуса-кво нет на сегодня... Это может быть культурная автономия для армянского населения, которое там живет», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что Баку гарантирует сохранность исторических и культурных памятников Армении, расположенных в перешедших Азербайджану территориях Нагорного Карабаха.

«В Азербайджане вообще очень внимательное отношение к памятникам, мы по этой теме очень тесно взаимодействуем с ЮНЕСКО, которая призвана охранять памятники», — отметил посол.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Согласно трехстороннему соглашению, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Как уточнил президент РФ Владимир Путин, миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды. Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.

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