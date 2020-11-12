В МИДе назвали диванной аналитикой слова о том, что из-за Карабаха РФ «потеряла Кавказ»

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал диванной аналитикой размышления о том, что после подписанного договора по Нагорному Карабаху Россия якобы потеряла Кавказ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У кого-то эйфория, у кого-то истерика, Россия, значит, проиграла Кавказ, следующим будет Крым... У нас таких схожих аналитиков хватает, как, собственно, и в Турции, в ряде других стран», — сказал российский министр, отметив, что Россия не единственная страна, которую сейчас обвиняют в «предательстве».

По его словам, это «диванная аналитика», на которую не следует обращать внимание.

Лавров также назвал откровенной ложью утверждения о том, что «Россия больше всего заинтересована в том, чтобы конфликт в Нагорном Карабахе не решался», именно поэтому Москва якобы годами тянула с решением конфликта.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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