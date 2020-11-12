РБК: экс-глава Минтранса отказался возглавить Белгородскую область

Бывший министр транспорта Евгений Дитрих отказался от предложения занять должность врио губернатора Белгородской области. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Как отмечается, кандидатуру Дитриха начали рассматривать после того как глава региона Евгений Савченко покинул пост. В день своего ухода он ввел должность первого вице-губернатора и назначил на нее экс-главу Российского экологического оператора Дениса Буцаева.

По словам информаторов, до возникновения кандидатуры Дитриха на пост главы Белгородской области рассматривались выпускники так называемой школы губернаторов, которыми также являются Дитрих и Буцаев.

Выборы губернатора Белгородской области пройдут в Единый день голосования в сентябре 2021 года.

9 ноября президент России Владимир Путин освободил от должности Дитриха, а также глав Минприроды и Минстроя Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева соответственно. Последний был назначен своим полномочным представителем российского главы в Уральском федеральном округе.

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