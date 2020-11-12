Глава МИД Турции заявил, что мир в Карабахе принесет пользу самой Армении

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции в Баку заявил, что устойчивый мир в Нагорном Карабахе принесет пользу всем странам, в том числе и Армении, передает «Интерфакс».

«Армении нужно понять, что мир в регионе принесет пользу ей самой. Мы надеемся на это. Долгие годы в регионе реализуется много проектов, они принесли пользу Турции, Азербайджану и Грузии», — сказал глава турецкого МИД.

По его словам, армянская сторона также получит пользу, «если будет поддерживать нормальные отношения с соседями». Он также подчеркнул, что Анкара поддержит все шаги Азербайджана по развитию переданных ему территорий.

«Какие шаги и когда они будут предприняты — это все будет обсуждено позже. Все будет зависеть от желания Азербайджана, мы поддержим любое решение», — сказал Чавушоглу.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

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