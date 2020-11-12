Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов

Умер первый президент республики Бурятия Леонид Потапов. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

На момент смерти ему было 85 лет.

Правительство региона выразило глубокие соболезнования родным и близким Потапова.

«Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям», — сказано в тексте.

Как рассказал ТАСС источник в Минздраве республики, ранее Потапов был госпитализирован с коронавирусом.

Потапов руководил Бурятией с 1994 по 2007 год.