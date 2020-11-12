Скончался первый президент Бурятии Леонид Потапов
Антон Демидов
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Умер первый президент республики Бурятия Леонид Потапов. Об этом сообщает сайт регионального правительства.
На момент смерти ему было 85 лет.
Правительство региона выразило глубокие соболезнования родным и близким Потапова.
«Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям», — сказано в тексте.
Как рассказал ТАСС источник в Минздраве республики, ранее Потапов был госпитализирован с коронавирусом.
Потапов руководил Бурятией с 1994 по 2007 год.