Небензя: РФ готова к обсуждению по ситуации с Навальным в СБ ООН

Россия готова вынести ситуацию с блогером Алексеем Навальным на обсуждение в Совет безопасности ООН, заявил российский постпред при организации Василий Небензя. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что российская сторона «ничего не боится», а также «ничего не скрывает».

«Хотят вынести – пусть выносят. Мы, может, сами вынесем – это будет разговор для них не очень лицеприятный», — отметил Небензя.

Он отметил, что России иногда приписывают желание уйти от обсуждения темы Навального, хотя это на самом деле не так.

По мнению дипломата, другие страны «побаиваются» выносить данную тему на обсуждение в Совбез ООН, поскольку понимают, что «все это может быть развернуто и в другую сторону».

«Если бы они хотели, то давно бы уже вынесли. Но каждый раз, когда мы обсуждаем «химию» (проблему химического оружия. — «Газета.Ru».), в том числе сирийскую, они эту тему по касательной затрагивают», — добавил Небензя.

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