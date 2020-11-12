США пригрозили Китаю санкциями из-за Гонконга

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Китай в нарушении международных обязательств по Гонконгу, пригрозив Пекину новыми санкциями, передает РИА «Новости».

Ранее власти Гонконга отстранили четырех оппозиционных депутатов местного законодательного совета, после того как их действия сочли представляющими угрозу национальной безопасности.

По словам О'Брайена, отстранение этих поддерживающих демократию законодателей говорит о том, что Коммунистическая партия КНР «открыто нарушила международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией», а также «свои обещания народу Гонконга, в том числе и в рамках «основного закона».

Советник Трампа считает, что принцип «одна страна — две системы», по которому Гонконг входит в состав Китая, теперь является «большим фиговым листом, прикрывающим расширение однопартийной диктатуры» Китайской коммунистической партии в Гонконге.

О'Брайен подчеркнул, что Вашингтон продолжат «использовать все возможности для поиска и наложения санкций» против тех, «кто отвечает за уничтожение свободы Гонконга».

30 июня постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.