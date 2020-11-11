Главный инфекционист Минска вошел в состав КС белорусской оппозиции

Главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома Никита Соловей объявил о вхождении в состав Координационного совета белорусской оппозиции. Об этом сообщается в Telegram-канале совета.

«Я присоединился к Координационному совету, так как считаю, что в настоящий момент в Республике Беларусь наблюдается кризис общественного доверия к действующим органам власти», — заявил Соловей.

По словам врача, он принял это решение на фоне массового насилия со стороны силовых структур и «попрания базисных прав человека».

Соловей добавил, что будет заниматься в КС, преимущественно, вопросами здравоохранения.

Протесты в Белоруссии продолжаются четвертый месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.

С 26 октября Тихановская объявила в стране общенациональную забастовку.

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