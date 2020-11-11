Шаскольский стал новым главой ФАС

Бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский заявил, что принял предложение премьер-министра России Михаила Мишустина возглавить Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом сообщает ТАСС.

Мишустин, в свою очередь, пожелал ему удачи на новой работе, выразив надежду, что ведомство выполнит все поставленные задачи.

Шаскольский сменил на этом посту Игоря Артемьева, который возглавлял ведомство с момента его образования в 2004 году.

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