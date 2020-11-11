Источник: Мишустин подписал распоряжение о назначении нового главы ФАС

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Максима Шаскольского руководителем Федеральной антимонопольной службы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с документом.

По словам источника, распоряжение датировано 11 ноября, его номер — 2935-р.

Ранее сообщалось, что нынешний глава ФАС Игорь Артемьев, занимающий должность с момента образования ведомства в 2004 году, станет помощником премьера.

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