Совет Европы наймет консультантов для работы с молодежью на Украине
Совет Европы ищет специалистов национального и международного уровня для работы в рамках проекта «Молодежь за демократию на Украине». Об этом сообщает RT со ссылкой на опубликованные СЕ тендеры на консультативные услуги.
В рамках проекта предполагается улучшить качество молодежной политики на основе стандартов Евросоюза. То есть подрядчики займутся подготовкой сотрудников молодежных центров и разработкой предложений по государственным стандартам и рекомендациям для работы данных организаций. Молодежи будут помогать в реализации местных проектов на тему гражданской активности.
Специалистам предстоит организовать семинары по предотвращению дискриминации и ненавистнической риторики в стране.
СЕ планирует реализовать мероприятия до декабря 2021 года. Бюджет проекта составит €500 тыс.