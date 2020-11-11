Редактор RealClearPolitics опроверг отзыв победы Байдена

Редактор американского политологического ресурса Real Clear Politics Том Бивэн прокомментировал на своей странице в Twitter публикации о «блокировке» порталом победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента США.

По его словам, эти данные не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что ресурс никогда не прогнозировал чью-либо победу в Пенсильвании.

Таким образом он ответил на публикацию адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Ранее RealClearPolitics не засчитал результаты президентских выборов в Пенсильвании, оставив за Джо Баденом 259 голосов из 270, необходимых для победы.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.