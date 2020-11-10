Захарова ответила на интерес США к подробностям соглашения по Карабаху

Соединенные Штаты могут получить все интересующие их подробности о реализации соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе через дипломатические контакты, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова агентству «Интерфакс».

На вопрос о готовности России предоставить американской стороне информацию о договоренностях Захарова ответила, что «для этого есть дипломатические контакты».

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что приняли к сведению соглашение о перемирии, однако заинтересованы в получении подробностей реализации договоренностей.

Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

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