Захарова ответила на интерес США к подробностям соглашения по Карабаху
Соединенные Штаты могут получить все интересующие их подробности о реализации соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе через дипломатические контакты, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова агентству «Интерфакс».
На вопрос о готовности России предоставить американской стороне информацию о договоренностях Захарова ответила, что «для этого есть дипломатические контакты».
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что приняли к сведению соглашение о перемирии, однако заинтересованы в получении подробностей реализации договоренностей.
Главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— США приняли к сведению договоренность по Карабаху
— Более 200 российских миротворцев прибыли в Армению
— В Армении заявили о полном прекращении боевых действий в Карабахе