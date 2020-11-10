США приняли к сведению договоренность по Карабаху

Соединенные Штаты приняли к сведению соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, заявил представитель американского Госдепартамента РИА «Новости».

США заинтересованы в получении подробностей реализации соглашения, отметили в Госдепе. Представитель ведомства подчеркнул, что американская сторона «будет рада увидеть конец насилия», однако не может комментировать конкретные детали перемирия.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

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