Парламент Израиля одобрил мирное соглашение с Бахрейном

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Кнессет (парламент) Израиля одобрил мирный договор и установление дипломатических отношений с Бахрейном, передает телерадиокомпания Kan.

Как сообщается, за принятие соглашения проголосовали 62 депутата, а против — 14 парламентариев.

15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашение о нормализации отношений между странами.

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