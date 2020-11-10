Парламент Израиля одобрил мирное соглашение с Бахрейном
Антон Демидов
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Кнессет (парламент) Израиля одобрил мирный договор и установление дипломатических отношений с Бахрейном, передает телерадиокомпания Kan.
Как сообщается, за принятие соглашения проголосовали 62 депутата, а против — 14 парламентариев.
15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД Бахрейна Абдель Латиф аз-Заяни подписали соглашение о нормализации отношений между странами.
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