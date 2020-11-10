Трамп впервые выступит публично после объявления итогов выборов

Президент США Дональд Трамп посетит Арлингтонское национальное кладбище в среду, 11 сентября, чтобы отметить День ветеранов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Белого дома Джадда Дира.

Он рассказал, что это будет первое публичное выступление Трампа после того, как стали известны результаты президентских выборов в США и его соперник-демократ Джо Байден объявил себя главой государства.

По словам Дира, на мероприятии также будет присутствовать первая леди США Меланья Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

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