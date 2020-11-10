Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры по Карабаху

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в рамках которого обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Сирии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Как сообщили в канцелярии, Эрдоган во время телефонной беседы отметил, что 9 ноября «был сделан правильный шаг на пути к постоянному урегулированию в Нагорном Карабахе».

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

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