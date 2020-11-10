МИД России не знает о создании форматов на замену Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Министерству иностранных дел России не известно о создании каких-либо двусторонних форматов вместо Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) по урегулированию в Нагорном Карабахе. Об этом заявил российский сопредседатель в Минской группе ОБСЕ Игорь Попов.

«О содержании разговора президентов лучше спрашивать у их непосредственных участников. Однако о создании каких-либо двусторонних форматов на замену Минской группы ОБСЕ в МИД России ничего не известно», — отметил Попов.

Ранее CNN Turk сообщал, что президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему создать рабочую группу по решению кризиса в Нагорном Карабахе

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