Россия, Армения и Азербайджан договорились о перемирии в Карабахе

Президент России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о перемирии в Нагорном Карабахе. Документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно его положениям, обе стороны прекращают военные действия и останавливаются на занятых позициях.

Ереван отдает Баку три района: Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский. На территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы.

1 960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники будут размещены вдоль линии соприкосновения на 5 лет.

Армения и Азербайджан обмениваются пленными и телами погибших, разблокируют экономические и транспортные связи.

На фоне заключения данного соглашения армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а в Ереване прошли акции протеста.