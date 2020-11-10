Эксперты на онлайн-площадке НОМ дали оценку выборам в США

Во вторник, 10 ноября, эксперты в области избирательного права и процесса в формате дискуссионной онлайн-площадки «Независимого общественного мониторинга» (НОМ) проанализировали американский опыт организации и проведения кампании по выборам президента США.

Как рассказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель НОМ Александр Брод, НОМ занимается не только выборами в России, а также изучает электоральные процессы за рубежом.

«Эти выборы в США мы анализировали по открытым источникам. В частности, информацию о нарушениях опубликовал американский стратегический исследовательский институт «Наследие», - пояснил он.

Александр Брод затронул также тему отсутствия реакции на нарушения со стороны российских оппозиционных политиков и организаций. По его словам, американская газета The Greanville Post обратила внимание на то, что они «закрыли глаза на нарушения, не осудив происходящее в США».

О ключевых особенностях избирательной кампании по выборам президента США рассказал председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. По его словам, отсутствие тотального общественного контроля за всеми этапами голосования открыло возможности для массовых фальсификаций: получить бюллетени (в любом количестве) имел возможность любой желающий.

Одним из ключевых политических акторов на выборах президента США стали американские СМИ, отметил замдиректора Института истории и политики МПГУ, члена правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. «Кандидаты имели неравные возможности в информационном пространстве. Все «топовые» СМИ были на стороне одного кандидата (Джо Байдена). Соцсети также играют роль политического организатора протестных акций против действующего президента», - подчеркнул он.

По мнению члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, завкафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонида Полякова, правовое «американское государство превращается во «власть произвола».

Профессор Самарского государственного университета, эксперт НОМ Виктор Полянский отметил, что последние иллюзии о США как стране, где приоритет за «свободой» и «правом», рассеялись, о чём свидетельствуют ход и предварительные итоги выборов главы государства.

Ректор Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев отметил архаичность избирательной системы США. «Своевременно в неё не были внесены изменения, что породило кризис доверия», - поделился мнением эксперт.