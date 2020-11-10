Британия высылает двух белорусских дипломатов в ответ на действия Минска

Власти Великобритании выдворили из Лондона двух белорусских дипломатов. Об этом в своем Twitter cообщил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что британская сторона сделало это в качестве симметричного ответа на действия Минска.

«Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованное выдворение британских дипломатических сотрудников», — написал Рааб.

9 ноября МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух британских дипломатов, которые работали в стране. Речь идет о военном атташе Уайте Бойкотт Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе. По данным правоохранительных органов Белоруссии, дипломаты собирали сведения о протестах и внутриполитической ситуации в стране. Ведомство уточняет, что такое вынужденное решение было принято в связи с «деструктивным характером деятельности» дипломатов.

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