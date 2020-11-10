Британский МИД вызвал посла Белоруссии в Лондоне

Британское министерство иностранных дел вызвало посла Белоруссии в Лондоне Максима Ермоловича после высылки республикой двух британских дипломатов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Детали случившегося не сообщаются.

9 ноября МИД Белоруссии объявил персонами нон грата двух британских дипломатов, которые работали в стране. Речь идет о военном атташе Уайте Бойкотт Тимоти и заместителе посла Тамвуд Лизе. По данным правоохранительных органов Белоруссии, дипломаты собирали сведения о протестах и внутриполитической ситуации в стране. Ведомство уточняет, что такое вынужденное решение было принято в связи с «деструктивным характером деятельности» дипломатов.

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