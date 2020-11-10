Лидеры ШОС приняли пакет документов по итогам саммита

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) приняли пакет документов по итогам саммита, в том числе комплексный план по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

Саммит ШОС прошел в режиме видеоконференции.

По словам президента России Владимира Путина, основные результаты заседания содержатся в Московской декларации, в которой приведена консолидированная оценка обстановки на пространстве ШОС, в мире в целом, подведены итоги председательства РФ, заданы ориентиры деятельности организации на будущее.

Российский лидер также отметил, что подготовлены также девять решений Совета глав государств, в том числе об утверждении плана действий на 2021-2025 годы, борьбе с эпидемиями, сотрудничестве ШОС с некоторыми международными организациями.

Кроме того, участникам саммита предстоит принять шесть заявлений, посвященных 75-летию победы во Второй мировой войне, совместному противодействию коронавирусной инфекции, сотрудничеству в области цифровой экономики и др.

Как отметил глава РФ, секретариат ШОС организует подписание в рабочем порядке. Известно также, что лидеры, участвовавшие в заседании по видеосвязи, подписали документы.

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