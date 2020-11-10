В Госдуме спрогнозировали скорую отставку Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, подписавший соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, может уйти в отставку в самое ближайшее время. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Действующий премьер находится в очень сложном положении. Его дни в качестве руководителя страны практически сочтены. Неделями раньше ответственные политики уже говорили о необходимости передачи власти военным. Пашинян из победителя и популярного лидера в годы «Бархатной революции» превратился в очень непопулярную фигуру», — сказал он.

По мнению Затулина, достигнутыми договоренностями не удовлетворены обе стороны конфликта.

«Договоренность о прекращении военных действий – вынужденная мера для обеих сторон. Азербайджан рассчитывал на большее и наращивал при помощи Турции свое наступление, а Армения потерпела военное поражение и утратила прежде занятые районы», — заключил депутат.

Накануне президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, в регионе будут введены российские миротворцы.

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