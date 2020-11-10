Сенатор назвал соглашение по Карабаху заслугой Москвы

Трехстороннее соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе — это главным образом заслуга Москвы. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов, передает РИА «Новости».

По словам парламентария, это соглашение никоим образом не дезавуирует усилия Минской группы. Он напомнил, что ранее Россия, США и Франция выразили единую позицию о необходимости прекращения огня в карабахском регионе.

Сенатор не исключает, что входящая в состав НАТО Турция может по-прежнему размышлять о том, что еще можно сделать в карабахском направлении.

Он назвал достигнутое соглашение очень серьезным, емким и конкретным документом, который дает возможности для дальнейших политико-дипломатических шагов в плане урегулирования ситуации.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион. После подписания соответствующего документа в Ереване недовольные соглашением люди ворвались в здание правительства страны.

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