Эксперты оценили назначение Кобылкина на пост в генсовете «Единой России»

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Дмитрий Кобылкин на должности заместителя секретаря генсовета «Единой России» станет важным приобретением для партии, считает президент Российской ассоциации политических консультантов РАПК Алексей Куртов.

«Экс-министр имеет очень хороший аппаратный и управленческий опыт, включая управление регионом. Это человек искушенный, понимающий и умеющий ставить задачи, а также контролировать их выполнение, — заметил он. — Избирательный же штаб – это организационная структура, нацеленная на достижение совершенно конкретных показателей. Уверен, здесь его государственный управленческий опыт очень пригодится».

По мнению Куртова, с назначением Кобылкина усилится и экологическая повестка «Единой России». «Эта тема сейчас занимает большое место в умах и настроениях людей. Если Кобылкин сосредоточится на этих задачах, это будет огромный вклад в общепартийное дело», — констатировал эксперт.

Схожее мнение высказал и эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, «Единая Россия» «явно не намерена отдавать экологическую повестку другим партиям». «У Кобылкина будет сильная мотивация для реализации проекта [«Чистая страна»]», — написал Чеснаков в своем канале в Telegram.

В свою очередь, политолог, соучредитель ООО «Институт политических исследований Сергей Марков допускает, что Дмитрия Кобылкина готовят к какой-то политической карьере.

«Наиболее вероятно, что это такая практика кадрового резерва, после попадания в который оказывается задействованной четкая стратегия. Суть ее в том, что для получения некой крупной политической должности человеку предлагается набраться политической практики в дополнение к своим чисто административным навыкам», — заключил Марков.