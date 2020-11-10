Совет Федерации может рассмотреть закон об удаленной работе 2 декабря

Совет Федерации может рассмотреть закон об удаленной занятости на заседании 2 декабря. Об этом заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский, передает РИА «Новости».

«Если Госдума успеет рассмотреть закон об удаленной занятости в ноябре, Совет Федерации сможет обсудить его на заседании 2 декабря», — сказал Рязанский.

Ранее первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев заявил, что законопроект об особенностях удаленной занятости планируется принять до конца ноября.

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