Впервые с 2014 года в Крыму откроется иностранное консульство

Вице-премьер Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что Никарагуа откроет на полуострове свое почетное консульство. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, оно станет первым дипломатическим учреждением иностранного государства, открывшимся в Крыму после его присоединения к России.

Мурадов подчеркнул, что Крым имеет хорошие связи с Никарагуа, в особенности в образовательной сфере.

Как уточнили в пресс-службе Совмина республики, в Крым уже приехала чрезвычайный и полномочный посол Никарагуа в России Альба Асусена Торрес. Визит состоялся по приглашению крымского главы Сергея Аксенова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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