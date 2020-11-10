Протестующие ворвались в здание правительства Армении после заявлений Пашиняна по Карабаху

Протестующие в Ереване ворвались в здание правительства Армении после заявлений премьера страны Никола Пашиняна о договоренностях по Нагорному Карабаху. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее Пашинян сообщил, что подписал заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Карабахе 10 ноября. По его словам, ему было «крайне тяжело» принять данное решение.

Российский президент Владимир Путин заявил, что в Карабахе вдоль линии соприкосновения размещены российские миротворцы.