Помпео анонсировал отставку спецпредставителя США по Сирии

Специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри покинет должность в текущем месяце, заявил глава американского Госдепартамента Майк Помпео. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

«Посол Джеймс Ф. Джеффри, проработавший почти два с половиной года Специальным представителем по взаимодействию с Сирией и Специальным посланником Глобальной коалиции по разгрому ИГ (организация запрещена в России), уйдет в отставку в этом месяце», — указано в заявлении.

Обязанности спецпредставителя по Сирии будет исполнять Джоэл Рейберн, в настоящее время занимающий посты заместителя помощника госсекретаря и специального посланника по Сирии. Специальным посланником Глобальной коалиции по разгрому ИГ станет координатор по борьбе с терроризмом Натан Салес, добавил Помпео.

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